二田理央はオーストリアで挑戦を続ける日本人と出会う浦和レッズに今夏移籍加入したFW二田理央は、サガン鳥栖U-18から直接オーストリアに渡った異色のキャリアの持ち主だ。初の一人暮らしが言葉も通じない海外という激変した環境だったが、現地では同じくサッカーで上を目指す日本人との出会いがあり、支えになっていた。（取材・文＝轡田哲朗／全4回の2回目）◇◇◇鳥栖の下部組織から18歳の7月にいきなり