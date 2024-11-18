二田理央はオーストリアで挑戦を続ける日本人と出会う浦和レッズに今夏移籍加入したFW二田理央は、サガン鳥栖U-18から直接オーストリアに渡った異色のキャリアの持ち主だ。初の一人暮らしが言葉も通じない海外という激変した環境だったが、現地では同じくサッカーで上を目指す日本人との出会いがあり、支えになっていた。（取材・文＝轡田哲朗／全4回の2回目）◇◇◇鳥栖の下部組織から18歳の7月にいきなり
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. 遠い親戚の葬儀「最も寒かった」
- 2. HIKAKIN 約29億円「とばした」か
- 3. 斎藤元彦氏の再選 反応真っ二つ
- 4. 右胸全摘手術 梅宮アンナ苦心
- 5. 息子が不登校に…先生が衝撃一言
- 6. 「松本人志復帰やめて」署名発生
- 7. 元彦氏 真っ赤な顔で喜びを口に
- 8. 泉房穂氏 当確の斎藤氏に謝罪
- 9. 斎藤氏は権力者不適格 持論投稿
- 10. メルカリ トラブル報告巡り謝罪
- 1. メルカリ トラブル報告巡り謝罪
- 2. 高校生運転の車が横転 生徒死亡
- 3. 兵庫知事選 稲村氏が敗戦の弁
- 4. 火葬中「ありえぬもの」飛び出す
- 5. 不倫相手切り捨て? 玉木氏に批判
- 6. ゴルフクラブで殴る? 女性が重体
- 7. 斎藤氏 22市長との関係巡り強調
- 8. 女児刺殺犯「また逮捕されそう」
- 9. 兵庫県知事選 元彦氏が再選確実
- 10. 渋谷のビルで火災 女性が重体
- 1. 息子が不登校に…先生が衝撃一言
- 2. 元彦氏 支援ここまで広がるとは
- 3. 玉木氏の相手 ミニスカは激安か
- 4. 元彦氏 オール兵庫で県政進める
- 5. 元彦氏 出直し選挙で支持拡大
- 6. 佐藤栄一氏 市政史上最多の6選
- 7. 小泉みゆき不穏情報 玉木氏否定
- 8. 栃木知事選 福田氏6回目当選確実
- 9. 正直何が争点に 稲村氏振り返る
- 10. 兵庫知事に斎藤氏再選＝失職から返り咲
- 1. 1DKに4人生活? 格差開くロス事情
- 2. 任天堂の「身元特定方法」が話題
- 3. 地下に違法採掘者4千人閉じ込め
- 4. 年利1000%で破滅 南米で賭博地獄
- 5. 中国が日本に歩み寄り? 米意識か
- 6. パク・シネの愛らしい悪魔に恋に落ちる…
- 7. 習氏 台湾統一支持を米国に要求
- 8. 中国の学校で切りつけ 25人死傷
- 9. 鳥居に名字彫ったか…米国人逮捕
- 10. 中国で切りつけ事件 卒業生ら涙
- 1. NHK受信料払っていない どうなる
- 2. 就活失敗30代が同窓会訪れた結果
- 3. 新入社員も年収1000万円超の企業
- 4. バス停が2m移設 5年がかりの快挙
- 5. 1年以内で再退職…出戻りの本音
- 6. 生活保護申請も…市役所での一言
- 7. 念願のおうちサロン 半年で閉店
- 8. ミスドは本当に大量閉店したのか
- 9. 30円も高い…高速のガソリン代
- 10. 赤ちゃんポスト設置向け準備進む
- 1. 「MetaによるInstagramとWhatsAppの買…
- 2. 時代錯誤な服装規定 撤廃の結果
- 3. 「iPhone SE4」来年3月発売か
- 4. 5G「基地局シェアリング」とは 住友商…
- 5. 【11/21まで】マンガや小説、ビジネス…
- 6. ワイモバイルオンラインストアで長期利…
- 7. [スタパ齋藤の「スタパトロニクスMobil…
- 8. ハーレーがつくった「電動バイク」。新…
- 9. 「免許不要」であなたもパイロット？今…
- 10. ロングバッテリー90時間稼働でWear OS…
- 1. 中国代表FW「敗因は日本の渋滞」
- 2. 由伸の「新恋人」に知人ヒヤヒヤ
- 3. 何者? 総理より先に米大統領邸へ
- 4. WBSC 侍Jが1次ラウンド首位突破
- 5. 大谷の即帰宅 真美子さん同伴か
- 6. 河村勇輝の失敗 スター選手指摘
- 7. 野球プレミア12「名曲」流れ話題
- 8. 神村学園が予選敗退 悲鳴続出
- 9. イチロー氏 進学校球児から刺激
- 10. ロドリゲス「失態」ファン失望
- 1. HIKAKIN 約29億円「とばした」か
- 2. 斎藤元彦氏の再選 反応真っ二つ
- 3. 右胸全摘手術 梅宮アンナ苦心
- 4. 「松本人志復帰やめて」署名発生
- 5. 元彦氏 真っ赤な顔で喜びを口に
- 6. 泉房穂氏 当確の斎藤氏に謝罪
- 7. 斎藤氏は権力者不適格 持論投稿
- 8. 滝沢カレン 浮気は死ぬまで追及
- 9. 斎藤元彦氏の再選「新しい流れ」
- 10. 宮根「斎藤旋風」に顔こわばる
- 1. 芸能人との写真自慢 一同凍る
- 2. チ・チャンウクが衝撃の変身！闇に生き…
- 3. ホテル退室 TVつけっぱなしダメ
- 4. 受付に回される女性 残酷な真実
- 5. 岡江久美子さん死去で大きな決断
- 6. 年の差婚もう嫌 夫に聞かれ破滅
- 7. 湯船に毛 恋人と入浴でドン引き
- 8. 61歳実母の恋が「本当にイタい」
- 9. ユニクロ&無印&GU 傑作中の傑作
- 10. 妊娠7週目と報告 身に覚えない夫