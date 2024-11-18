裏表のないトークで人気者になれる週。男女問わず素敵な友人に恵まれる暗示も。仕事は昔あなたに助けられた人たちからの見返りが期待できそう。また、金運は賢く貯蓄を増やせるそう。グリーン系のお財布も財運アップに。恋愛は懐かしいデートスポットに足を運ぶと○。