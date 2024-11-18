無意識に依存体質になりがちな週。偏った付き合いはトラブルを招くことに。オンもオフもギブアンドテイクの関係を心がけましょう。金運はくじ運が◎。また、黄色がラッキーカラー。恋愛は意外と近くに出会いが潜んでいます。何と無くいつも顔を合わす人をマークしてみて。