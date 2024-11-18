ROOTOTEから秋冬に映えるスヌーピートートが新登場【写真】5種類のデザインをすべて見るスヌーピー好きの人にも、かわいいトートバッグを探している人にも朗報！トートバッグ専門ブランド「ROOTOTE(ルートート)」から、スヌーピーデザインの新作トートが登場した。これからの秋冬シーズンの装いに、アクセントを添えてくれそうなアイテムを紹介しよう。今回登場したのは、ROOTOTEの原点となるタテ型トート「トール」の新デザイン「