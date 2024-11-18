中国が2026年アジア太平洋経済協力（APEC）非公式首脳会議の主催国に決定したことについて、外交部の報道官は記者からの質問に答え、「APECはアジア太平洋地域の重要な経済協力メカニズムだ。中国はアジア太平洋地域の協力の大局を考慮し、積極的な姿勢で2026年APECサミットの開催を申請した。この提案はAPECメンバーから歓迎され、今回のAPECサミットで正式に承認された」と説明しました。報道官はさらに、「中国は一貫してアジア