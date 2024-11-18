赤楚衛二が主演し、上白石萌歌がヒロインを演じる映画『366日』より、11月6日に実施された最速試写会の舞台あいさつのビハインド映像が解禁となった。【動画】映画『366日』最速試写会ビハインド映像本作は、かなわぬ恋を歌った失恋ソングとして2008年に発表された沖縄出身のバンド・HYの同名楽曲をモチーフにした、オリジナルラブストーリー。主人公・真喜屋湊を赤楚衛二、高校時代に湊と出会い、運命的な恋をするヒロイン・