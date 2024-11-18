【日本】 機械受注（9月）08:50 予想1.6%前回-1.9%（前月比) 予想2.1%前回-3.4%（前年比) 【英国】 ライトムーブ住宅価格（11月）09:01 予想N/A前回0.3%（前月比) 予想N/A前回1.0%（前年比) 【香港】 雇用統計（10月）17:30 予想N/A前回3.0%（失業率) 【ユーロ圏】 ユーロ圏貿易収支（9月）19:00 予想N/A前回46.0億ユーロ（季調前) 予想N/A