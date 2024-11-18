「BCNランキング」2024年11月4日〜10日の日次集計データ・東京圏（東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県）によると、Androidスマートフォンの実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位Redmi 12 5G XIG03（Xiaomi）2位Pixel 8a(au)（Google）3位Pixel 9 128GB(SoftBank)（Google）4位arrows We2 FCG02（FCNT）5位AQUOS wish4 SH-52E（シャープ）6位AQUOS sense9 SH-M29 8GB+256GB（シャープ）7位arrows We2 F-52E