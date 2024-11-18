― ダウは305ドル安と続落、FRBのタカ派発言を受けた利下げペース鈍化観測が重荷 ― ＮＹダウ 43444.99 ( -305.87 ) Ｓ＆Ｐ500 5870.62 ( -78.55 ) ＮＡＳＤＡＱ 18680.12 ( -427.53 ) 米10年債利回り4.443 ( +0.007 ) ＮＹ(WTI)原油 67.02 ( -1.68 ) ＮＹ金 2570.1 ( -2.8 ) ＶＩＸ指数16.14 ( +1.83 ) シカゴ日経225先物 (円建て)38015 ( -655 ) シ