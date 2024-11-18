１５日（現地時間）、２年ぶりにペルーで開かれた韓中首脳会談で、中国の習近平国家主席が「中国も韓半島（朝鮮半島）の緊張を望んでいない」と述べた。１６日、韓国大統領室によると、は尹錫悦（ユン・ソクヨル）大統領はこの会談で、北朝鮮の挑発と朝ロ軍事協力に対して「中国が建設的な役割を果たしてほしい」と述べた。これに習主席は「中国もやはり地域内の情勢緩和を望み、韓半島（朝鮮半島）の緊張を望んでいない」とし「当