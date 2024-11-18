現地時間11月19日に北中米ワールドカップ・アジア最終予選の第６節で、中国代表と戦う日本代表が17日、敵地廈門で練習をスタートさせた。「合わせろ！」「入れ！入れ！」この日も声を出し続け、いつも通りチームを力強く鼓舞していたのが、長友佑都だ。常に一際存在感を放つ森保ジャパン最年長の38歳にとって、中国は特別な地と言える。今から16年前の2008年、本田圭佑、岡崎慎司、内田篤人、香川真司らと共に北京五輪に臨む