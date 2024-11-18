東洋大の越智信彰准教授。ダークスカイ・ジャパンの代表も務める＝2024年8月、東京都文京区、藤崎麻里撮影 光害に、私たちはどう取り組んでいけばいいのか。ダークスカイ・ジャパン（旧・国際ダークスカイ協会東京支部）代表で東洋大の越智信彰准教授に聞いた。（聞き手・構成＝藤崎麻里）越智信彰（おち・のぶあき）ダークスカイ・ジャパン代表東洋大准教授。専門分野は環境教育で、光害の研究を中心とする国内で数少