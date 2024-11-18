【リオデジャネイロ時事】日米中など２０カ国・地域首脳会議（Ｇ２０サミット）が１８日、ブラジル・リオデジャネイロで開幕する。ロシアのウクライナ侵攻や中東情勢の緊迫化に加え、米国では、多国間の枠組みを軽視し、自国優先主義を明確にするトランプ前大統領の返り咲きが決まった。国際情勢の不安定化が懸念される中、協調体制の構築を模索する。日本からは石破茂首相が初参加。バイデン米大統領、中国の習近平国家主席も
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