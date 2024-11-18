今季のマカオGPはウゴチュクが制した(C)Getty Images中国のマカオ特別行政区で毎年11月に開催されるマカオグランプリ（11月17日決勝、マカオGP）が久々に日本で注目を集めた。まだポルトガル領だった1954年から中心部の公道を使って開催され、今年で70周年。国際自動車連盟の公認レースではF1以外で「グランプリ」を名乗ることができる唯一の大会となっている伝統のレースだ【動画】予選3位の好走に角田裕毅もガッツポーズ！スタ