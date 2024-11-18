◆明治安田Ｊ３リーグ第３７節福島２−１沼津（１７日、とうほう・みんなのスタジアム）福島ユナイテッドはホームで沼津に２―１で逆転勝ち。先制を許すも、Ｊ１川崎から育成型期限付き移籍中のＭＦ大関友翔（１９）とＤＦ松長根悠仁（２０）の同期コンビがゴール。勝ち点差１で７位の沼津との直接対決を制した。Ｊ２昇格プレーオフ（ＰＯ）進出圏内の６位を死守し、最終節を残して同ＰＯ進出をほぼ確実とした。４６３４人