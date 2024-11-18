◆男子プロゴルフツアーダンロップフェニックス最終日（１７日、宮崎・フェニックスＣＣ＝７０４２ヤード、パー７１）７打差３位で出た２０１４年大会覇者の松山英樹（３２）＝ＬＥＸＵＳ＝は６バーディー、１ボギーの６６で追い上げたが、通算１８アンダーで２位だった。今季初出場となった日本ツアーでの８年ぶりの勝利には４打及ばなかったが、自身の今季最終戦で優勝争いに加わり、最後まで大会を盛り上げた。米下部ツア