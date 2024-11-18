北朝鮮が１８日、韓国に対するごみ風船の散布を再開した。韓国合同参謀本部はこの日、北朝鮮が汚物・ごみ風船と推定される物体を飛ばしていると明らかにした。合同参謀本部は風向きを考慮する場合、風船は京畿道（キョンギド）や首都圏地域に移動する可能性があると説明した。今回の北朝鮮のごみ風船散布は先月２４日以来、約３週ぶりだ。今年に入って北朝鮮は５月末から今回まで３１回にわたって韓国に風船を飛ばした。金正恩（キ