昨年、史上最年少の26歳で芦屋市長に就任して話題となった郄島崚輔氏が11月15、16日に配信された「文藝春秋 電子版」のオンライン番組に出演、世代を越えて政策を実行する「対話術」について語った。【写真】この記事の写真を見る（2枚）「文藝春秋 電子版」の番組に出演した郄島崚輔氏©文藝春秋「タイミング」と「説明し尽くすこと」灘中高、東大、ハーバード大を経て、当時史上最年少の26歳で芦屋市長に