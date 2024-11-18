［北中米W杯アジア最終予選］日本 ４−０ インドネシア／11月15日／ゲロラ・ブン・カルノ・スタジアム「一体どうしたんだ？」記者席で思わず首を傾げてしまった。日本代表は11月15日に行なわれた北中米ワールドカップ・アジア最終予選の第５節で、インドネシア代表と敵地ジャカルタで対戦。見事な連係から鎌田大地のクロスが誘発したオウンゴールで奪った先制点を皮切りにゴ―ルラッシュを披露し、４−０で大勝を飾った。と