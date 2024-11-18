11月23日（土）京都競馬場で行われる、第11回ラジオNIKKEI杯京都2歳ステークス（G3・2歳オープン・芝2000m）の登録馬は下記の通り。この世代トップクラスの能力を示しているエリキングなど10頭。良血サラコスティなど面白い顔ぶれ。【野路菊S】断然人気の2億円ホース・エリキングがデビュー2連勝10頭がエントリーウォータークラーク56.0エリキング56.0クラウディアイ56.0サラコスティ56.0ジョバンニ56.0シンフォーエバ