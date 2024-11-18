◇全国高校ラグビー大会大阪予選第2地区決勝東海大大阪仰星34―13大産大付（2024年11月17日東大阪市花園ラグビー場）全国高校ラグビー大会の地区予選決勝が17日、各地で行われた。東大阪市の花園ラグビー場で開催された大阪第2地区決勝は東海大大阪仰星が6大会連続24度目の花園出場を決めた。東海大大阪仰星は逆転勝ちで大産大付を退け全国切符をつかんだ。序盤にリードされながら、前半終了間際にFB隅田のトライなどで