心臓発作を起こすと免疫細胞が脳に到達し、睡眠を促進する作用をもたらすことがわかりました。マウスを使った実験では、心臓発作を起こした後も眠りを妨げられたマウスが炎症になる可能性が高くなったことがわかっています。Myocardial infarction augments sleep to limit cardiac inflammation and damage | Naturehttps://www.nature.com/articles/s41586-024-08100-wThe brain summons deep sleep for healing from life-threa