石破首相は日本時間18日未明、APEC首脳会議出席のため訪問していた南米ペルーでボルアルテ大統領と会談し、戦略的パートナーとして連携を強化する方針を確認しました。石破首相「日本とペルーは価値や原則を共有する 戦略的パートナーであります、2国間関係の強化のみならず 地域情勢や国際場裡における協力を さらに深めていくことで完全に一致した」首脳会談で両首脳は今後10年間を見据え幅広い分野で協力関係を強化する方針を確