斎藤元彦前知事の失職に伴う兵庫県知事選は、110万票あまりを獲得して斎藤前知事が再選しました。当選したのは、前兵庫県知事の斎藤元彦さん（47）です。斎藤さんは県議会で不信任決議を可決されて失職。無所属で出直し選挙に臨み、110万票あまりを獲得して前尼崎市長の稲村和美さんなど新人6人を破り、2回目の当選を果たしました。当選確実 斎藤元彦氏「多くの方に応援していただいた。本当に嬉しく思います。県職員の皆さん