■ 買い予想数上昇（最新48時間） (銘柄コード) 銘柄 市場 (215A) タイミー 東証グロース (4919) ミルボン 東証プライム (6871) 日本マイクロ 東証プライム (2586) フルッタ 東証グロース (2788) アップル 東証スタンダード ■ 売り予想数上昇（最新48時間） (銘柄コード) 銘柄 市場 (8304) あおぞら銀 東証プライム (6099) エラン 東証プ