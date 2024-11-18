「阪神秋季キャンプ」（１７日、安芸）阪神の椎葉剛投手（２２）が、秋季キャンプで投げ込み王の称号を手にした。１７日間で計６８８球。来季へ向けて２３日から来月１５日まで、台湾ウインターリーグに参加し、さらなるレベルアップを遂げる。藤川監督から直接指導を受けるなど、充実した日々を過ごした。「しんどかったですけど、自分の課題に向き合えた３週間だったと思います」。力強い直球を取り戻すため、指揮官から助