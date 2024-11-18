「ラグザスｐｒｅｓｅｎｔｓＷＢＳＣプレミア１２・１次リーグＢ組、日本代表７−６キューバ代表」（１７日、天母スタジアム）「ラグザスｐｒｅｓｅｎｔｓ第３回ＷＢＳＣプレミア１２」は天母球場などで１次リーグＢ組が行われ、日本はキューバに７−６で競り勝って開幕４連勝で同組１位を確定させ、２次リーグ進出を決めた。４番に座る森下翔太外野手（２４）は１−０の三回にリードを広げる中犠飛。自身４試合連続打