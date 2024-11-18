「ラグザスｐｒｅｓｅｎｔｓＷＢＳＣプレミア１２・１次リーグＢ組、日本代表７−６キューバ代表」（１７日、天母スタジアム）日本は競り勝って開幕４連勝で同組１位確定、２次リーグ進出を決めた。薄氷の勝利で１次リーグを突破した。投手陣が乱調だったが、ギリギリのところで踏ん張り、逃げ切った。井端弘和監督は「先制していい流れできたんですけど、終盤キューバが力を発揮して追い上げてきたので、苦しい試合だっ