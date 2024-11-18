大学を卒業しても就職先がないとか、希望する就職が叶わなかったという就職氷河期世代。いまの40代〜50代前半の人たちですが、それよりも下、30代にも同じく「就職難」に見舞われた人たちがいます。そんな彼らが、同級生に覚える複雑な感情とは。30代にもいる「就職難時代」のサラリーマン株式会社RECCOOが25卒学生を対象に行った『就職活動に関するアンケート調査』によると、「キャリア選択の際に重視していることをすべて選択し