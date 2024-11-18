WaterAirが運営する、インナーブランド｢tu-hacci(ツーハッチ)｣では、履くだけでかかとのケアが簡単に叶う｢かかとケアソックス｣を、2024年9月19日(木)より販売いたしております。ツーハッチで話題のルームソックス｢かかとケアソックス｣をご紹介します。かかとの乾燥が気になる人は、ぜひこの機会に試してみてはいかがでしょうか。 話題の｢かかとケアソックス｣をご紹介 価格:1,980円(税込) 補正ブラな