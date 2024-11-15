65歳で定年退職後、趣味を楽しみながら、経済的にも安泰な日々を過ごしていた父。しかし半年ぶりに実家を訪れることにした息子は、「信じられない光景」を目にすることとなります。「安泰な老後生活」を送っていた父内閣府『高齢社会白書』によると、令和4年時点で65歳以上の人のいる世帯は2,747万4,000世帯と、全体の50.6%を占めています。また65歳以上の一人暮らしをする人は男女ともに増加傾向にあり、65歳以上の人口のうち男性