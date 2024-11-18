◇１８日（月）▲尹錫悦（ユン・ソクヨル）大統領、南米訪問（〜２１日）◇１９日（火）▲閣議（１０：００）▲国会予算決算特別委員会全体会議（１０：００）▲サッカー韓国代表、２０２６年ワールドカップ（Ｗ杯）アジア最終予選第６戦のパレスチナ戦（日本時間２３：００、ヨルダン）◇２０日（水）▲金龍顕（キム・ヨンヒョン）国防部長官、ラオス訪問（〜２１日）◇２１日（木）▲国会情報委員会全体会議（１０：００）▲現代