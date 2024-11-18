斎藤元彦氏17日投開票の兵庫県知事選で再選した斎藤元彦氏の疑惑告発文書問題を巡り、県議会は18日午後に調査特別委員会（百条委員会）を開く。25日に問題を巡る総括的な尋問を関係者に行う予定で、対象を誰にするかや今後の進行を協議。斎藤氏への尋問も今後再開される見通しで、民意を受けて知事復帰が決まった斎藤氏の疑惑検証がどこまで進むかが注目される。斎藤氏は19日就任し、再選後として初めて登庁する。斎藤氏は17