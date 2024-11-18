「神戸新聞社共催・神戸マラソン」（１７日、神戸市役所前〜ポートアイランド）女子は小川那月（２５）＝スズキ＝が２時間３６分４２秒の自己ベストで初優勝した。２位は兼重志帆（３５）＝ＧＲｌａｂ山口＝で２時間３９分１５秒。男子はキプコエチ・バーナバ（３１）＝ケニア＝が２時間１２分２８秒で大会２連覇し、日本勢は２時間１２分５１秒の金子晃裕（３０）＝コモディイイダ＝の４位が最高だった。負けん気を貫き、先