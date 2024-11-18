阪神・藤川球児監督（４４）が１７日、就任後初となった高知・安芸での秋季キャンプを打ち上げた。個々の主体性を求めた新指揮官。若虎たちが成長を遂げ、打撃強化の成果も表れた。首脳陣も夜までテーマに掲げられた「没頭」の日々を過ごした。阪神担当キャップの小松真也記者が球児改革と中身の濃い１７日間を「見た」。地元高知での秋季キャンプを打ち上げ、藤川監督は充実感を漂わせた。リーダーの姿勢を求めた佐藤輝の行動