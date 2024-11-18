声優の井口裕香が、18日発売の『週刊プレイボーイ』49号（集英社）の表紙＆巻頭グラビアに登場。クールで色気たっぷりな表情と“声優界イチの大迫力ボディ”を披露した。【アザーカット】髪かき上げ見返り美人…大迫力ボディを披露した井口裕香＜ほか豊島心桜、大熊杏優らのカットも＞2002年に声優デビューし、07年放送のテレビアニメ『アイドルマスター XENOGLOSSIA』の天海春香役で初主演を果たすなど、活躍が目覚ましい井口