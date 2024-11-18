［生成ＡＩ考］第４部混乱の先に＜１＞「ＦＢＩ（連邦捜査局）はテロ攻撃が発生した可能性があると発表した。投票所に行かないように」米大統領選の投票日前日の４日、米ＣＢＳの偽のニュース番組がＳＮＳ上で拡散した。事態を重くみたＦＢＩは５日、「映像は偽物」と周知する声明を発表した。映像はロシアと関連のあるグループが生成ＡＩ（人工知能）を用いて作ったとみられ、即座に削除された。１０月末には激戦州ペンシ