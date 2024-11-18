米メディアは17日、バイデン大統領がウクライナに提供した長射程のミサイルでロシア国内を攻撃することを許可した、と報じた。北朝鮮軍がロシア軍に加勢したことの対応として、ロシアとの緊張激化を懸念して控えてきた制限解除に踏み切ったという。米紙ニューヨーク・タイムズによると、射程約300キロの地対地ミサイル「ATACMS（アタクムス）」を使ったロシア国内への攻撃を許可した。ロシア南西部クルスク州で、ロシア軍や北
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