中国中車（CRRC）グループが開発したゴムタイヤで道路上を走る新たな交通モード「ART」。今年9月、ドイツ・ベルリンで開催された国際鉄道見本市「イノトランス」でCRRCが公開した。山梨県は富士山へ同タイプの車両の導入を検討している（記者撮影）山梨県は富士山のふもとと5合目を結ぶ自動車道路・富士スバルライン上に軌道を整備する「富士山登山鉄道構想」を提案している。現在はLRT（軽量軌道交通）の車両を走らせるべく議論を