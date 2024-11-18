ノルウェー代表は17日、UEFAネーションズリーグ(UNL)リーグB・グループ3最終節でカザフスタン代表をホームに迎え、5-0で圧勝した。3日前の前節スロベニア代表戦を4-1で圧勝した2位ノルウェー(勝ち点10)は、仮にカザフスタンに勝利しても首位オーストリア代表(勝ち点10)との直接対決の結果で劣っているためリーグA昇格は他力の状況で最終節を迎えた。最下位カザフスタン(勝ち点0)に対し、ハーランドとセルロートの強力2トップでスタ