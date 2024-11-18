《福島競馬出来事＆制裁》【競走中止】▽4R…ワンダーサーイター（1周目1号障害＝着地時につまずき落馬）、カースソーサラー（1周目3角＝外傷性左前浅屈腱不全断裂）【騎手変更】坂口（落馬負傷）→4R黒岩【過怠金】▽5R…ドイル3万円（4角外斜行）▽6R…丹内3万円（直線内斜行）【戒告】▽1R…石神道（4角内斜行）▽2R…小林脩（直線内斜行）▽4R…小牧（ムチの使用法）▽7R…永島（発走後まもなく内斜行）