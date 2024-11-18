日本代表は17日、26年W杯北中米大会アジア最終予選C組第6戦の中国戦（19日、アモイ）へ向け現地での初練習を行い、冒頭15分のみ非公開で調整した。完全アウェーが予想される24年最終戦。スーパーサブのFW伊東純也（31＝Sランス）が“中国キラー”の本領を発揮し、激動の一年を白星で締めくくる。中国撃破にこの男は欠かせない。過去出場した対戦3試合で2得点3アシストを記録している伊東だ。この練習でも軽快な動きを披露。30