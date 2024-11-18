NEWSが17日、千葉・ららアリーナ東京ベイで全国ツアーの最終公演を行った。バンドの生演奏に合わせて、代表曲「チャンカパーナ」など全27曲を歌唱。加藤シゲアキ（37）は「ツアーファイナル！俺らがNEWSだ」と1万1000人に向かって叫んだ。グループが同所で公演を行うのは初めて。日本をテーマにした最新アルバム「JAPANEWS」を引っ提げたツアー。全国8都市で17公演を行い、16万3000人を動員した。小山慶一郎（40）は「日本は