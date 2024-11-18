韓国の５人組ガールズグループ「ＩＬＬＩＴ（アイリット）」が、大みそかの第７５回ＮＨＫ紅白歌合戦（後７時２０分）の初出場が内定したことが１７日、スポーツ報知の取材で分かった。ＩＬＬＩＴは、ＭＯＫＡ、ＩＲＯＨＡの日本人メンバー２人を含む多国籍の５人組。昨年６月〜９月に放送された韓国の番組「ＲＵＮＥＸＴ？（アーユーネクスト）」を通じて結成された。今年３月に「ＳＵＰＥＲＲＥＡＬＭＥ」で全世界