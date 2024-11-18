NEWSが17日、千葉・ららアリーナ東京ベイでアリーナツアー「NEWS LIVE TOUR 2024 JAPANEWS」最終公演を行った。最新アルバム「JAPANEWS」を引っさげ、全国8都市17公演のツアーで16万3000人を動員。“日本”の「魅力」「音楽」「人々」になぞらえた構成の元、レジェンド声優の野沢雅子（88）のナレーションがライブをナビゲート。アルバムのリード曲「JAPANEWS」や「weeeek」など全27曲を披露した。会場いっぱい、星空のようにきら