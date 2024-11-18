結婚は二人の結びつきだけでなく、家族同士の関係でもあります。しかし、ときに義両親の過干渉や不適切な言動が、トラブルの原因となることも。今回は、周りの問題行為への対処法を紹介します。寛容な姿勢での対面義両親との衝突は避けたいもの。可能な限り、理解し、受け入れる姿勢を見せることが重要です。パートナーとの協力夫婦二人で連携することは必要不可欠です。義両親の問題に直面したときは、まずはパートナーと話し合い