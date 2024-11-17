渋谷上空229mにある天望施設「SHIBUYA SKY（渋谷スカイ）」。2024年12月25日（水）まで、クリスマスも合わせた特別展示「Sparkling View」やルーフトップバー「THE ROOF SHIBUYA SKY」での限定メニューの提供など、エキサイティングな限定イベントが盛りだくさん！東京の絶景夜景とともに満喫してみてくださいね。天空の大規模複合施設渋谷スカイがあるのは、渋谷駅直結＆直上の大規模複合施設「渋谷スクランブルスクエア」の229m