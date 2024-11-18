アストロズからFAの菊池雄星投手（33）が17日、岩手県花巻市に完成した複合野球施設「KingoftheHill（KOH）」のオープニングセレモニーに出席。自身がプロデュースし整備費を全額負担した屋内練習施設がお披露目された。花巻東で3年間を過ごした思い出の校舎と、鍛錬を積んだグラウンド。その右翼後方に隣接する地に「KOH」が完成した。「Hill」はマウンドを表し「マウンドの王様」はエースを意味。思いが詰まった施設だ