中国初の大洋掘削探査船「夢想号」が供用開始17日、広州海洋地質調査局の科学調査ふ頭に停泊する大洋掘削探査船「夢想号」。（ドローンから、広州＝新華社記者/劉大偉）【新華社広州11月17日】中国が独自に設計、建造した初の大洋掘削探査船で、深さ1万1千メートルまでの掘削探査能力を持つ「夢想号」の供用セレモニーが17日、広東省広州市で行われた。中国の深海探査の重要技術設備は大きな進展を遂げた。中国初の大洋掘削探査