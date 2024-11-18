四川・広島友好提携４０周年、成都で記念行事「千年の友情願う」11日、「四川省・広島県友好提携40周年記念大会」の会場。（成都＝新華社記者/袁秋岳）【新華社成都11月17日】中国四川省成都市で11日、「四川省・広島県友好提携40周年記念大会」が開催された。広島県から駆けつけた湯崎英彦知事は「双方の深い友情が50年や100年にとどまらず、千年続くことを願っている」と述べた。四川・広島友好提携４０周年、成都で記念行事